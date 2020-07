Capri. Quattro bagnanti sanzionati per essersi tuffati nella Grotta Azzurra: multe per migliaia di euro a testa. Quattro bagnanti, incappati nei controlli della Guardia Costiera, che per questi giorni hanno predisposto verifiche ad hoc in vista dell’arrivo di turisti sull’isola di Capri, sono stati sanzionati con una multa da 1032 euro a testa per essersi tuffati nella Grotta Azzurra.

Una specifica ordinanza della Capitaneria di porto di Napoli, infatti, prevede il divieto di farsi il bagno, per motivi di sicurezza, all’interno della Grotta Azzurra: la forte corrente e la risacca costante risultano estremamente pericolose per l’incolumità dei bagnanti.

Inoltre, a questi si aggiunge anche una sanzione di circa 500 euro per avere ancorato l’unità noleggiata ad una distanza inferiore a cinquanta metri dall’imboccatura della grotta.