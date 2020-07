Capri, Positano e Villa Tre Ville ospitano Caroline Daur: ecco la modella di Fendi e D&G

Positano, Costiera amalfitana. Non solo la città verticale, ma anche l’hotel Villa Tre Ville, sono il connubio perfetto per una vacanza indimenticabile. E’ proprio ciò che ha scelto Caroline Daur, nota influencer e modella da 2,4 milioni di follower su Instagram.

“Tra verdi smeraldo, rossi rubini e blu zaffiro”. Ha scritto la modella e influencer nella didascalia della foto che la ritrae nella rinomata struttura. Dotato di camere e suite con interni sontuosi e affaccio sul Mar Tirreno, il lussuoso hotel Villa Treville sorge su una scogliera nel cuore della Costiera Amalfitana e offre gratuitamente una palestra, una spiaggia privata e la connessione WiFi.

Prima di Positano, Caroline ha fatto tappa a Capri, dove ha alloggiato al Palazzo Avino, per poi approdare in Costiera amalfitana a Minori e Ravello.

Chi è Caroline Daur? Ecco la modella da 2,4 milioni di follower

Daur è nata il 12 marzo 1995 ad Amburgo ed è cresciuta a Seevetal. Ha iniziato il fashion blogging nel 2014, lanciando CaroDaur.com. Dall’inizio del suo blog, è diventata una notevole influencer della moda internazionale. Attraverso il suo blog, ha collaborato con aziende come Adidas, Dolce & Gabbana, Fendi o Valentino. Ha anche lavorato a campagne globali per MAC Cosmetics, APM e Dolce & Gabbana.

Nel 2015 ha ricevuto il premio New Faces di Bunte nella categoria della moda digitale. Nel maggio 2017 è stata premiata come Idolo dell’anno agli About You Awards.