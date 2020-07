Capri. Porto turistico, il Comune lascia senza lavoro dieci famiglie.

Capri ( Napoli ) . Dieci lavoratori lasciati a casa, con dieci famiglie da campare, succede a Capri, l’isola più bella del mondo, la perla della Campania, che aveva detto che avrebbe aiutato gli stagionali, mentre lascia senza lavoro una decina di persone che hanno capacità e professionalità. Succede al Porto Turistico, cinque dipendenti stagionali della società a totale capitale

comunale sono ancora a casa nonostante il movimento oramai ci sia, altri sei stanno in graduatoria. Persone rimaste senza nessun tipo di sussidio, niente di niente, semplicemente inconcepibile questo che sta succedendo . Non solo , 6 persone che hanno lavorato nella stagione scorsa ma che quest’anno sono state escluse dall’assunzione, così come un appartenente a categoria protetta, tutti dei settori amministrativi e ormeggiatori, compreso il personale dell’ex info point ormai smantellato per volere della nuova Amministrazione che ha deciso di distruggere, soprattutto a Marina Grande, qualsiasi opera della precedente compagine amministrativa. Senza Naspi, senza bonus e disoccupati. Una stagione nera per i “portuali” dopo il coronavirus covid-19 la disoccupazione forzata da un ente pubblico che sulla portualità ci guadagna , almeno ci ha guadagnato, cifre enormi. Sconcertante davvero, ne ha parlato anche l’Informatore, ottimo giornale locale, c’è da rimanere basiti, l’ente pubblico che si comporta con regole privatistiche del profitto? Che andrebbero condannate con i privati che lasciano a piedi i lavoratori, ma rimane inaccettabile per il pubblico . E’ davvero incredibile che l’Amministrazione di Capri ritardi o neghi il lavoro ad alcuni dipendenti del Porto Turistico, assumendone solo una parte, e nello stesso tempo attivi le borse lavoro, creando disparità di trattamento tra i cittadini e instaurando una sorta di “guerra tra poveri”, come scrivono i colleghi. La cosa assurda è che se ne sta parlando una settimana e ad oggi nessuna giustificazione con un comunicato stampa dal Comune, ma nessuna giustificazione vale, assumeteli e basta, uno perchè ne hanno diritto, due perchè i soldi li avete fatti eccome in questi anni, tre perchè in questo periodo la solidarietà in primis deve essere un dovere e che non lo faccia un ente pubblico è gravissimo.