Capri. Paura nella serata di ieri per una barca in avaria, tutte salve le 14 persone a bordo

Capri. Era oramai sera quando, nella giornata di ieri 21 luglio, alla Guardia Costiera è arrivata la richiesta di aiuto da parte di un’unità da diporto che si trovava in avaria al largo dell’isola azzurra. A bordo dell’imbarcazione in difficoltà, partita all’imbrunire da Capri, vi erano tre famiglie che la mattina avevano raggiunto lo specchio d’acqua antistante l’isola per trascorrere una giornata di sole e mare. Le persone a bordo erano in tutto 14, tra cui tre bambini dei quali uno di appena un anno. L’imbarcazione si stava dirigendo verso il porto di Napoli quando i motori di bordo sono andati in avaria.

Il conduttore dell’unità di porto, stante anche il buio e lo stato di agitazione, non riusciva a comunicare ai soccorsi le coordinate per individuare la posizione dell’imbarcazione e non riusciva nemmeno ad utilizzare i segnalatori di soccorso presenti a bordo, ovvero i fuochi a mano ed i razzi. Questo rendeva difficoltoso l’individuazione del natante da parte dei mezzi di soccorso che hanno quindi deciso di pattugliare lo specchio d’acqua tra Capri ed Ischia.

Alla fine si riusciva ad intercettare un’unità mercantile partita da Napoli e diretta in Sicilia che sulla propria rotta avvistava un’unità da diporto che sembrava corrispondere a quella oggetto di segnalazione da parte dei soccorsi. Una volta fornite le coordinate il mezzo di soccorso riusciva finalmente a raggiungere l’imbarcazione in avaria a circa 7 miglia a Nord dell’isola di Capri, in direzione Ischia. Le persone a bordo stavano tutte bene, anche se impaurite, e dodici di esse venivano trasbordate sulla motovedetta giunta in aiuto mentre due restavano a bordo dell’unità da diporto per permettere il servizio di rimorchio, reso possibile dal locale Gruppo Ormeggiatori del porto di Capri.

Alle 23.00 circa le persone tratte in salvo arrivavano al porto di Capri e venivano fatte imbarcare sull’ultima nave della giornata diretta a Napoli.