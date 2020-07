Capri. Nuovo soccorso in mare: affonda una barca a noleggio, salve le quattro persone a bordo. Anche nella giornata di oggi, a Capri, si è reso necessario un nuovo intervento di soccorso in mare. Intorno alle ore 12 di questa mattina, è arrivata una richiesta di soccorso alla Capitaneria di Porto di Capri. Immediatamente, la guardia costiera ha raggiunto il tratto tra Marina Piccola ed i Faraglioni, nel quale un’imbarcazione a noleggio era colata a picco, poi recuperata dai sommozzatori. Una famiglia inglese, composta da quattro persone, è stata assistita da un diportista ed è in salvo. In corso le indagini per comprendere le cause dell’incidente.