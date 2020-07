Capri. Nuovo asfalto: via al restyling, è caos traffico. A Capri chiusure al traffico per il restyling di via Roma e della strada provinciale per Marina Grande, tra disagi e polemiche. I lavori di adeguamento della rete idrica ed elettrica comunale lungo le arterie stradali, che erano stati interrotti durante l’emergenza pandemica, e che sono stati messi in esecuzione con fresatura stradale e la successiva esecuzione di pavimentazione, hanno provocato ritardi alla circolazione dei veicoli. Per consentire la messa in opera della fresatura garantendo la massima sicurezza,, è stata attuata la circolazione a senso unico alternato in alcuni momenti mentre per permetter la posa in opera dell’asfalto, in completa sicurezza la viabilità stradale è stata interdetta parzialmente al traffico. A creare problemi è stata l’operazione che ha interessato, ieri mattina, via provinciale Marina Grande, all’altezza del cimitero comunale fino all’incrocio con via Veruotto con la circolazione stradale che è stata interdetta parzialmente e per alcuni periodi, interrotta con il traffico che è stato smaltito con grosse difficoltà considerando che con il passare delle ore mattutine cresceva il movimento quotidiano di mezzi e auto sulle arterie viarie.

Fonte Metropolis