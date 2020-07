Capri. Mercoledì 15 Luglio apericena e fashion show al Bar Grotta Azzurra.

L’evento

Metti il tramonto, il borgo marinaro, petit four & bollicine ed una sfilata di moda. Sono questi gli ingredienti vincenti del primo appuntamento dell’estate targato Bar Grotta Azzurra Capri. Mercoledì 15 luglio 2020, dalle 20 in poi, lo storico bar di Marina Grande si trasformerà in palcoscenico per una serata a metà tra glamour e moda. “Abbiamo deciso di organizzare una serata all’insegna della ‘dolce vita caprese’, studiando un percorso degustativo unico nel suo genere, una combinazione di sapori che vi accompagnerà per tutta la serata – hanno raccontato Irma Nastri e Adelmo Viva, che insieme gestiscono il Bar Grotta Azzurra Capri – Regina dell’evento sarà il Bellavista ‘Teatro alla Scala’, una scelta non casuale vista l’importanza dell’etichetta che racchiude nel suo nome eleganza e vicinanza al mondo della moda ed alla città di Milano”.

Il Fashion Show

Durante l’evento firmato Bar Grotta Azzurra Capri, gli ospiti potranno ammirare – come in una vera passerella – le creazioni della collezione Spring Summer 2020 del giovane brand Y’AM Capri di Valeria De Gregorio che richiamerà l’atmosfera sofisticata e glamour della dolce vita di un tempo sulle note del dj set di Luigi D’Esposito.

#100etichette

“There’s always time for a glass of wine” – ovvero “c’è sempre tempo per un bicchiere di vino” – è questa la filosofia del Bar Grotta Azzurra Capri che puntando su qualità e prodotti d’eccezione ha studiato un menu’ che contiene 100 etichette differenti tra bollicine Franciacorta, champagne, prosecco, spumante ed ovviamente vini bianchi e rossi provenienti dalle migliori cantine italiane ed estere.

La Storia

Inaugurato intorno al 1870 da Luigi Orrigo, fu dapprima una taverna dove i pescatori del luogo potevano sorseggiare dell’ottimo vino caprese. Nei primi anni del Novecento fu rilevato da Andrea Nastri che lo trasformò in un bar, con una tradizione che si è rinnovata con le successive generazioni: il figlio Gennaro e il nipote Luciano, fino ad Irma, oggi proprietaria dell’attività insieme al marito Adelmo. Il grande desiderio di migliorarsi e la particolare attenzione ai dettagli della nuova gestione hanno fatto diventare protagonisti gli aperitivi, con la prestigiosa cantina di vini, divenuta in breve tempo un motivo di vanto per la struttura. E non solo. Il Bar Grotta Azzurra Capri è il punto di riferimento per barche e yacht, con la Linea Mare di bicchieri e borse termiche in policarbonato studiata appositamente per essere usata ‘on board’. Le mura dipinte del colore della famosa grotta sono la prima cosa che vedrete al vostro arrivo sull’isola e l’accoglienza che vi sarà riservata, all’insegna del sorriso, della qualità e della cortesia, rendono il Bar Grotta Azzurra Capri il perfetto biglietto da visita.

Info & Prenotazioni:

+ 39 338 479 8379/+ 39 338 814 8631