Capri, lavori stradali e traffico in tilt

Stamani a Capri si è vissuta una vera odissea: traffico in tilt a causa di un’ordinanza comunale che ha stabilito la chiusura di un tratto di via Provinciale per consentire i lavori di adeguamento della rete idrica ed elettrica e l’esecuzione della fresatura stradale per la ripavimentazione. Automobilisti e motociclisti spazientiti per le lunghe attese, grida e tensione con gli operai. Situazione caotica a via Marina Grande, ai Due Golfi e di riflesso sulle altre principali strade dell’isola.