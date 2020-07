Capri. Lavori pubblici: nuovo dirigente in municipio. E’ l’architetto Gianvito Conte il professionista individuato a ricoprire l’incarico di responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Capri. La selezione effettuata dalla apposita commissione per decretare il nuovo capo dell’ufficio tecnico di Capri che dovrà prendere il posto del precedente dirigente, andato in pensione, era servita a ritenere idonei allo svolgimento di tale compito tre professionisti tra quelli che avevano preso parte al bando, tra i quali, appunto, Gianvito Conte. «Il curriculum presentato dall’architetto Gianvito Conte – si legge nel decreto firmato dal sindaco di Capri Marino Lembo – evidenzia notevole competenza pluriennale nel settore tecnico di interesse e, principalmente, una pregressa specifica esperienza nel ruolo di responsabile dei Lavori Pubblici, fondamentale ai fini di un effettivo rapido ed efficace inserimento nella struttura organizzativa dell’ente con assunzione delle funzioni dirigenziali e ripresa di tutte le attività connesse». Una volta completate le operazioni di assunzione si procederà al conferimento dell’incarico di responsabile del settore IV Lavori Pubblici.