Capri. Inchiesta sulle concessioni dei bus turistici. Il Tribunale del Riesame revoca il divieto di dimora ad Anna La Rana e conferma l’interdizione per Giuseppe De Angelis

Capri. Prosegue l’inchiesta della Procura di Napoli relativa alle concessioni per la gestione dei bus turistici sull’isola azzurra. Ieri il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura dell’interdizione dai pubblici uffici per Giuseppe De Angelis, dirigente della Città Metropolitana di Napoli. Contestualmente ha annullato il divieto di dimora a Capri per l’imprenditrice Anna La Rana, imputata per corruzione in concorso con De Angelis. Gli inquirenti Anna La Rana avrebbe ottenuto l’interessamento da parte di De Angelis per sbloccare parte del milionario credito che la sua azienda (l’Atc) vanta nei confronti della Città Metropolitana ed in cambio avrebbe assunto una persona segnalatale proprio da De Angelis. Gli avvocati difensori di Anna La Rana ha sostenuto la mancanza di qualsivoglia rapporto di corruzione. Bisognerà attendere 45 giorni per conoscere le motivazioni del provvedimento.