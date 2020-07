Capri. Il vicequestore Renata Catalano nuovo dirigente del commissariato di Polizia . Anche noi di Positanonews facciamo gli auguri alla dirigente che ha preso carico Come riporta Giuseppe Catuogno su Caprinews Il vicequestore Renata Catalano è il nuovo dirigente del commissariato di Polizia di Capri. Subentrata al vicequestore Maria Edvige Strina (trasferita in Puglia dopo aver diretto per nove anni la Polizia di Stato a Capri), la dottoressa Catalano si è insediata da qualche giorno negli uffici di via Roma.

Originaria di Napoli, è in Polizia dal 1997 dopo aver frequentato l’Accademia dal 1992. Ha ricoperto incarichi operativi alla Questura di Campobasso, sia alle volanti che alla squadra mobile occupandosi prevalentemente di violenza sui minori, e alla stradale di Benevento. Quindi il trasferimento alla Questura di Caserta, ha diretto il commissariato di Maddaloni e l’ufficio tecnico logistico provinciale di Caserta, per poi passare successivamente all’ufficio immigrazione della Questura di Napoli. Ora lo sbarco sull’isola azzurra al vertice del locale commissariato e alla guida di un gruppo di 45 poliziotti con competenza territoriale sui comuni di Capri e di Anacapri.

Un incarico prestigioso per una funzionaria di Polizia che nella sua carriera ha sempre dimostrato grandi capacità e alto senso delle istituzioni.

Per quanto riguarda la vita privata, Renata Catalano è mamma di una ragazza di 19 anni studentessa universitaria, ama le lunghe passeggiate e il trekking ed ha una grande passione per l’astronomia.