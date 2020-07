Capri il sindaco valuta l\'uso della mascherina anche all\'aperto

Nella regione Campania l’uso della mascherina è obbligatorio solo nei locali ma il sindaco di Capri valuta l’obbligo di questo strumento di protezione anche all’aperto. Il sindaco ha infatti scritto al prefetto di Napoli Mario Valentini per esprimere la sua preoccupazione per la situazione createsi sull’isola . Molti soprattutto giovani non rinunciano alla movida tipica dell’isola nella stagione estiva . Lembo quindi sta predisponendo una ordinanza con cui renderla obbligatoria in determinati luoghi e orari di maggiore affollamento in cui si creano assembramenti. Nella zona della piazzetta e nell’ora dell’aperitivo potrebbe quindi diventare un obbligo così come nei bar dopo le 23 fino a tarda notte fino alle tre.