Capri. Il primo weekend di parte all’insegna dei VIP: volti noti del mondo dello spettacolo da Anema e Core.

Il primo week-end di Luglio a Capri parte all’insegna dei VIP. Ieri sera, noti volti del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo, si sono concessi una tappa alla Taverna Anema e Core.

La giornalista, conduttrice La7, Tiziana Panella in compagnia della sua famiglia, tutta di origini napoletane, ha intonato dal tavalo a centro pista le note delle canzoni del cuore della taverna come ” Reginella”, ” Luna Rossa”, ” O Surdato nnammurato”.

Subito dopo, l’arrivo di Nina Moric, la modella corata , ex moglie di Fabrizio Corona, che fa ancora tanto discutere gli appassionati di gossip per le sue liaison sentimentali. E infatti in Taverna si è presentata con una nuova , ancora misteriosa, fiamma.

Ma all’Anema e Core, si sa, “s’arreposano ‘e penziere” e quindi via ai momenti di divertimento e di allegra spensieratezza.

La Moric , frequentatrice del locale sin dagli anni che la vedevano protagonista del famosissimo video di Ricky Martin, ” Livin’ la via loca”, non poteva fare a meno di salire sul palco a salutare gli amici Guido e Gianluigi Lembo.