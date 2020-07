Napoli, Campania. “Vietato abbassare la guardia, si torni al rigore iniziale. Salvare la stagione turistica delle nostre splendide località balneari non deve costare rischi inutili. I tre ragazzi romani risultati positivi al Covid – 19, in vacanza a Capri, sono un grosso campanello d’allarme. Vanno adottate reali misure di sicurezza e vigilare affinché vengano messe in pratica sul serio, da tutti e con responsabilità. Gli imbarchi per le isole devono essere super sorvegliati, non solo Capri ma anche Ischia e Procida devono essere protette. La Campania non si può consentire la chiusura delle isole durante la stagione estiva, il danno economico e d’immagine sarebbe incalcolabile. Le chiacchiere di De Luca non proteggono le isole dal contagio e non salvaguardano la salute pubblica”. Lo ha detto Enzo Rivellini, candidato alle regionali con Fratelli d’Italia.