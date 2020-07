Capri ed Anacapri. Paura tra i residenti per telefonate moleste durante le ore notturne. Aperte le indagini

I residenti di Capri ed Anacapri sono seriamente preoccupati e spaventati poiché da alcune settimane in molti ricevono delle telefonate anonime durante la notte sui propri telefoni fissi. Dall’altro lato della cornetta si sente una voce maschile che profferisce frasi volgari, spesso a sfondo sessuale. Le vittime sono soprattutto le donne che ora vivono nella paura di essere svegliate nel cuore della notte dallo squillo del telefono sapendo che dall’altra parte si cela quello che si può definire, senza timore di esagerare, un maniaco. In tanti hanno denunciato la situazione alle forze dell’ordine e la Polizia del locale commissariato ha aperto le indagini per cercare di risalire all’autore delle misteriose telefonate. Sarà richiesta al magistrato l’autorizzazione per l’acquisizione dei tabulati telefonici sperando di identificare il molestatore e restituire ai cittadini di Capri ed Anacapri delle notti serene.