Capri, dopo i romani positivi al covid spunta anche una toscana e la tappa a Nerano

A scriverlo è Ettore Mautone per il quotidiano Il Mattino in edicola oggi, dove si parla di una tappa a Nerano. Covid-19 a Capri, le indagini epidemiologiche della Asl Napoli 1 sono in queste ore sviluppate su due direttrici: è in corso il tracciamento dei contatti del gruppo di otto ragazzi (di cui tre risultati positivi al virus) rientrati da Capri a Roma e c’è un ulteriore caso di una turista ritornata a Lucca dopo un soggiorno nell’isola e anch’essa risultata positiva al tampone praticato al rientro, all’atto della comparsa dei primi sintomi. Infine è in stand by la terza pista che conduce a due persone ospiti di amici ad Anacapri che risultano essere un contatto stretto di un caso positivo rilevato su aereo da Dubai. Casi sospetti risultati tutti negativi ai prelievi che però restano in quarantena come da legge.

Una situazione che va pian piano prendendo contorni più precisi, proprio alla vigilia della svolta: oggi infatti – e per tutto il weekend – tornano obbligatorie a Capri le mascherine anche all’aperto. Tra l’altro nello stesso giorno in cui è atteso sull’isola azzurra l’arrivo del prefetto di Napoli Marco Valentini, presenza importante dopo la richiesta di un rafforzamento delle forze dell’ordine per i controlli sollecitato dal sindaco di Capri Marino Lembo. «Gli sforzi fatti finora – dice Lembo – non devono essere vanificati. L’ordinanza sarà la nostra cartina di tornasole, e al prefetto chiederemo di porre la massima attenzione alla sicurezza e alla salvaguardia della salute pubblica. Puntiamo ad avere un’isola ospitale, ordinata ed efficiente, in continuità con la nostra centenaria vocazione turistica».

È il tipico itinerario di un weekend lungo trascorso al mare quello della comitiva di quattro ragazzi e altrettante ragazze che, provenendo da Roma, ha soggiornato nell’isola azzurra dal 16 al 19 luglio. Tre di questi giovani (un ragazzo e due ragazze, compreso il «caso indice», risultata tale in quanto contatto stretto di un familiare infetto) si sono rivelati positivi al tampone al rientro dal viaggio. Il prelievo nasofaringeo è stato effettuato presso le Asl di residenza (Roma 1 e Roma 3) nell’arco dei due giorni successivi al ritorno a Roma. Solo una ragazza ha mostrato i sintomi, un modesto rialzo febbrile, ma non è il caso indice. Quest’ultima e l’altro ragazzo sono del tutto asintomatici. Tutti negativi infine, al primo tampone, gli altri cinque componenti del gruppo. Il caso indice è D.G.M. che avrebbe contratto l’infezione della nonna a sua volta assistita da una badante anch’essa positiva. Gli altri due sono O.C. e A.M. che avrebbero contratto il virus durante il viaggio.

I dettagli degli spostamenti tra Lazio e Campania, trasmessi anche al ministero della Salute, iniziano la mattina del 16 luglio, a Roma Termini: la comitiva prende un Freccia Rossa per giungere a Napoli; il caso indice viaggia in prima classe separata dagli amici in un vagone vuoto. Giunti a Napoli si spostano in taxi (non identificabile) da Piazza Garibaldi a Calata di Massa per prendere l’aliscafo. Il tratto di mare viene percorso con un mezzo veloce della Caremar in un posto non numerato. Va qui sottolineato che da più parti, nelle ultime settimane, era giunto il suggerimento di rendere nominativi i posti per consentire facilmente il tracciamento in casi come questo. Anche a Capri i ragazzi prendono un taxi per spostarsi dal Porto alla zona del soggiorno, una struttura ricettiva a pochi passi dalla Piazzetta per le ragazze e un’altra poco distante per quanto riguarda i ragazzi. La proprietaria dalle prima struttura incontra fugacemente le ragazze solo per la consegna delle chiavi.

Nel pomeriggio tutti si recano in uno stabilimento balneare all’aperto. La sera le ragazze raggiungono a piedi un ristorante poco distante per la cena. Il tavolo è all’aperto e c’è spazio. Il gruppo dei ragazzi va invece in un altro ristorante. Il gruppo si riunisce e fino a notte inoltrata trascorre la serata in un locale chiuso ma non affollato senza l’uso di mascherine. La giornata successiva inizia con una gita in barca su due gozzi separati. Il gruppo si riunisce a Nerano dove avviene il pranzo come programmato nella gita. Anche la cena, la sera del 17, avviene in uno stesso ristorante e allo stesso tavolo. La serata viene trascorsa nello stesso locale del giorno prima questa volta molto affollato. Il 18 luglio il caso indice e un’altra ragazza (non contagiata) rientrano a Roma mentre le altre due restano a Capri. I 6 trascorrono insieme la mattinata nella piscina all’aperto dell’albergo dei ragazzi. Qui pranzano mentre la seconda ragazza contagiata resta in disparte. La sera, tutti insieme tornano in un locale notturno molto affollato.