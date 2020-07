Capri. Dopo 25 anni dalla sua prima edizione non si farà il Premio Faraglioni Capri. Dopo 25 anni l’edizione 2020 del Premio Faraglioni Capri, una delle manifestazioni più prestigiose ed attese dell’Estate che ogni anno viene celebrato nella sede ufficiale del Premio, lo storico Teatro del Grand Hotel Quisisana, dove viene insignito, dal 1994, un grande e famoso personaggio che per la sua fama ed il suo valore talentuoso è diventato unico nel grande firmamento del mondo della Cultura, dell’Arte e dello Spettacolo, a causa del Covid 19 e le problematiche connesse, purtroppo, non potrà aver luogo . L’annuncio è stato comunicato oggi, con molto rammarico, dagli ideatori ed organizzatori del Premio Faraglioni Aldo e Bruno Damino della Pro Loco Arte di Capri .

La XXVI edizione del Premio è stato rinviata, pertanto, al 2021.

Il Premio Faraglioni come si può leggere dall’albo d’oro dei premiati nelle precedenti edizioni dal 1994 al 2019, è stato assegnato a:

Giuseppe Di Stefano, Alberto Sordi, Peppino Di Capri, Gigi Proietti, ErnestoCalindri, Carla Fracci, Claudia Cardinale, Dino De Laurentiis, Pippo Baudo, Renzo Arbore, Lucio Dalla, Bruno Vespa, Carlo Verdone, Al Bano, Paolo Villaggio, Andrea Bocelli, Lino Banfi, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Giancarlo Giannini, Riccardo Cocciante, Roberto Vecchioni, Michele Placido, Antonello Venditti, Massimo Ranieri