Capri. Domani l’apertura della filiale caprese della Pinseria Tre Farine.

Aprirà i battenti domani, 16 luglio 2020, la “filiale” caprese della Pinseria Tre Farine, l’eclettico locale che, dopo Padova e Modena, sbarca sull’isola azzurra con un gourmet corner a due passi dalla famosa piazzetta. Rigorosamente vista mare.

LA PINSA

Addio alla pancia gonfia: grazie ad una lenta e naturale lievitazione che dura 72 ore, la Pinsa è un prodotto ipolipidico, ipocalorico e alta digeribilità. Dalla forma allungata, la tipica focaccia della tradizione romana è disponibile in quattro versioni: tradizionale, gourmet, classica e vegetariana con venti gusti differenti. A scelta anche le “taglie”: small, 22 centimetri di diametro per saziare un appetito improvviso, e regular da 19×31 centimetri perfetta per il brunch durante un giro di shopping o per un aperitivo originale con vista spettacolare sul golfo di Napoli o ancora da portare al mare o in barca.

LA PIAZZETTA

In omaggio all’isola azzurra nasce la Pinsa dedicata alla piazzetta di Capri che è già il must dell’estate 2020: con pomodorini gialli e rossi, provola di bufala ed insalata di puntarelle. Una delizia per gli occhi e per il palato. Tutta da provare.

LE TRE FARINE

Cosa rende le Pinse croccanti, leggere e digeribili? “Una lunga lievitazione e l’elevata idratazione – spiegano i proprietari della Pinseria Tre Farine Capri – è l’alto contenuto di acqua a conferire leggerezza alla pasta della pinsa, realizzata con un mix di farine, da cui prende spunto per il nome delle nostre Pinserie: farina di frumento, che permette di fare lunghe lievitazioni naturali e di ottenere una elevata idratazione del prodotto; farina di soia, 100% vegetale che dona croccantezza e friabilità; farina di riso che permette di fissare più acqua all’interno del prodotto in fase di cottura così da ottenere un prodotto croccante all’esterno e soffice all’interno, che si scioglie in bocca”.

LA PUCCIA

Tra le novità proposte alla Pinseria Tre Farine Capri da assaggiare anche la Puccia – il tipico pane della tradizione pugliese croccante fuori e morbido dentro – proposta in versione gourmet condita con hamburger o nella versione “regionale” con salumi, mozzarella, rucola e grana.

LE INSALATE E GLI SFIZI

Oltre alla Pinsa ed alla Puccia, alla Pinseria Tre Farine Capri ogni voglia ha la sua risposta: una selezione di insalate preparate con ingredienti di stagione freschi e di altissima qualità, taglieri con salumi e formaggi ed alcuni piatti tipici per tutti quelli che vogliono assaporare una delle specialità della nostra penisola da abbinare alle nostre Pinse condite solo con olio e rosmarino.

L’ANGOLO DESSERT

Con un sapore di pane antico ed un contenuto di olio molto più basso della pizza tradizionale, alla Pinseria Tre Farine – Capri la Pinsa è disponibile anche nella versione “dolce” con nutella, crema pasticcera e frutti di bosco, mascarpone e scaglie di cioccolato, da guarnire con granella di pistacchio, di nocciola o cocco.

IL LOCALE

E’ la fantastica vista che spazia sul golfo di Napoli a fare da protagonista nella “versione” caprese della Pinseria Tre Farine. Parquet e piastrelle dipinte a mano per i pavimenti, legno chiaro e sedute in pelle per l’arredamento, con il tocco in più: originali wallpaper alle pareti per uno stile minimal chic che richiama l’atmosfera caprese con tocchi di “blu” e rende l’ambiente raffinato ed elegante, ma allo stesso tempo giovane ed easy. Tra l’angolo bar e la terrazza all’aperto con il soffitto ricoperto da piante di olivo lussurreggiante, troverete l’angolo che fa per voi per gustare – finalmente anche a Capri – la vera Pinsa romana.