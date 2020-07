Capri. Da oggi riapre Villa Lysis, uno dei gioielli monumentali dell’isola azzurra

Capri. Villa Lysis (conosciuta anche come Villa Fersen), di proprietà comunale, da oggi riapre al pubblico e l’accesso sarà possibile dalle ore 10.00 alle 18.00. Da sempre meta di tantissimi visitatori che desiderano ammirarne la bellezza e l’eleganza. La Villa rappresenta uno dei gioielli monumentali dell’isola azzurra da cui è possibile godere un panorama unico grazie alla sua posizione a picco sul mare. La villa fu progettata all’inizio del Novecento dall’architetto Edouard Chimot per volere del nobile francese Jacques d’Adelswärd Fersen che ne fece la sua residenza. La villa è in stile liberty, con influenze neogotiche e neoclassiche e sorge sulla collina di Tiberio. Tutta la villa è circondata da un meraviglioso giardino dove si trovano bellissime fontane orante da statue. Tantissimi gli artisti, gli intellettuali ed i poeti facevano tappa a Villa Lysis durante le loro visite all’isola di Capri e ne decantavano la sua bellezza.