Capri. Belen Rodriguez sull’isola azzurra con l’imprenditore napoletano Gian Maria Antinolfi. E’ nato un amore?

Capri. Ieri Belen Rodriguez è stata vista sull’isola azzurra insieme a colui che molti indicano come il suo nuovo amore. Si tratta di Gian Maria Antinolfi, imprenditore napoletano nel settore della moda. Dopo la rottura con il ballerino Stefano De Martino la showgirl argentina sembra aver ritrovato la felicità accanto al nuovo compagno. La nuova coppia del gossip estivo ha trascorso gran parte della giornata di ieri in barca per poi sbarcare sull’isola cenando nello storico ristorante dei vip “Villa Verde” e continuare il sabato sera presso il locale simbolo di Capri, ovvero l’Anema e Core.