Capri, barche sovraffollano rada di Marina Piccola: intervengono i Carabinieri. Elevate sanzioni

Giornata movimentata quest’oggi nel mare di Capri. Nella baia di marina piccola è dovuta intervenire l’unità veloce dei Carabinieri per far allontanare le barche che stavano sovraffollando la rada. Secondo quanto riportato da Il Mattino è stata un’operazione tesa a far allontanare dalle zone a pericolo di frana i natanti che ormeggiano abusivamente anche a salvaguardia della loro incolumità.

In particolare sono state sottoposte a controlli le imbarcazioni sotto costa, che devono ormeggiare a 100 metri di distanza dai costoni e gli scafi che occupano la rada dove esistono spiagge libere che non possono oltrepassare i 300 metri di distanza dalla battigia. Ai contravventori oltre ad imporre l’allontanamento della zone interdette sono state anche elevate alcune sanzioni.

Ricordiamo ai nostri lettori che questo pomeriggio c’è stato anche un incidente al largo dell’isola azzurra, dove un imbarcazione con cinque persone è colata a picco davanti ai Faraglioni. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, con la barca di sei metri che ha seriamente rischiato il naufragio.