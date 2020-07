Capri barca rischia di affondare, salvata dalla Capitaneria una famiglia

Capri barca rischia di affondare, salvata dalla Capitaneria una Ha rischiato di colare a picco uno Scarab di 12 metri che oggi pomeriggio era ormeggiato nel campo boe all’esterno del porto di Capri (Napoli), uno specchio d’acqua dato in concessione al porto dell’isola azzurra. Ad accorgersi che la barca stava per affondare sono stati alcuni diportisti che hanno lanciato l’allarme alla Capitaneria di Porto la quale immediatamente ha fatto partire in soccorso la motovedetta CP858 e lo scafo veloce Bravo 40.

A bordo i marinai della Capitaneria non hanno trovato nessun occupante e per evitare che lo scafo colasse a picco hanno fatto arrivare anche i sommozzatori in servizio nel porto turistico dove la barca è stata ormeggiata per avviare gli accertamenti.

ERRATA CORRIGE

A differenza di quanto riportato dal’ANSA non si trattava dell’imbarcazione di proprietà di Nunzio Colella (era stato sbagliato anche il nome del proprietario che non si chiama Raffaele, ndr ), della famiglia titolare di Alcott ed altri brand che hanno boutique sull’isola , non erano neanche sul posto, ce ne scusiamo con gli interessati