Capri. All’Anema e Core anche Tiziana Panella e la Moric.

Weekend di vip e volti noti a Capri. La taverna Anema e Core il tempio della musica live di Guido e Gianluigi Lembo conferma ancora una volta di essere tappa irrinunciabile di divi e personaggi famosi che si concedono un break sulla terra cara all’imperatore Tiberio. Tra gli altri a scendere in taverna nel primo fine settimana di luglio anche Tiziana Panella e Nina Moric. La prima, giornalista, conduttrice delle trasmissioni in onda su La7, in compagnia della sua famiglia, tutta di origini napoletane, ha intonato dal tavolo a centro pista le note delle canzoni del cuore della taverna come Reginella, Luna Rossa, O Surdato nnammurato. E poi protagonista della serata in taverna anche Nina Moric, la modella croata sempre al centro del gossip per le sue liaison sentimentali. E per non smentirsi in taverna l’ex moglie di Fabrizio Corona si è presentata con una nuova, ancora misteriosa, fiamma. Nina Moric è sbarcata sull’isola azzurra proveniente da giornate di shooting tra la penisola sorrentina e Castellammare. A Capri anche Belen Rodriguez che ha praticamente spoilerato da sola la sua venuta sull’isola azzurra dove ha preso parte ad un party privato di un amico. Il soggiorno made in Capri è stato auto-immortalato dalla stessa show-girl argentina che i gossip danno in cerca di nuovi amori visto che la tormentata storia con Stefano De Martino sembra questa volta definitivamente al tramonto, senza ritorni di fiamma.

Fonte Metropolis