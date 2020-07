Capri. Addio alle comitive, vince solo il “mordi e fuggi”.

Estate 2020 è all’insegna della prossimità e del turismo da weekend. I primi dati dalla ripartenza della complessa stagione in corso all’ombra dei Faraglioni parlano chiaro, si torna ai vacanzieri del fine settimana mentre finisce in soffitta il mordi e fuggi. A decodificare i numeri di arrivi e partenze, la lettura più evidente è che già nel pomeriggio di ieri e soprattutto dalla tarda mattinata di oggi sono notevoli i flussi all’imbarco con direzione Capri. E trolley e bagagli non lasciano spazio ad equivoci, si tratta di viaggiatori stanziali che puntano sulla terra dei Faraglioni per fare ritorno in terraferma non prima di domenica pomeriggio. Già nello scorso weekend nell’arco di arrivi compreso tra venerdì e sabato si leggeva un numero (circa settemila) praticamente identico alle partenze di domenica. Attualità, protocolli e covid, dunque, hanno modificato, almeno per il momento, il trend dell’isola azzurra che torna ad essere la località del weekend, un brand tipico di Capri sino alla fine degli anni Ottanta, quando, poi, le nuove tipologie turistiche, mode e diverse tendenze dei flussi, hanno intensificato di gran lunga il segmento dei giornalieri, una categoria cioè che sbarcando di buon mattino in modo organizzato effettuava una full immersion tra Capri ed Anacapri e salpava prima del tramonto con direzione la penisola. A riportare il turismo delle comitive sull’isola nei prossimi giorni potrebbe essere, però, forse, l’eventuale ripartenza dei flussi crocieristici, che negli ultimi anni approdavano nel porto di Napoli e con cadenza settimanale o bisettimanale facevano tappa sulla terra cara all’imperatore Tiberio. Intanto a proposito di turismo stanziale e strutture ricettive isolane, il magazine Travel + Leisure ha appena insignito del premio come miglior Resort italiano 2020, l’Hotel Caesar Augustus di Anacapri. Un riconoscimento che si affianca al quarto posto a livello europeo ed al trentunesimo nel mondo intero conquistato dallo stesso albergo isolano della famiglia Signorini. E sempre ad Anacapri domani sera il via alla nuova stagione del cinque stelle luxury sarà dato dall’Hotel Villa Blu Capri, con un opening party, che segna ufficialmente il passaggio dalla scorsa gestione della catena Melià alla nuova avventura tutta italiana di S&S Group della famiglia Spinelli.

Fonte Metropolis