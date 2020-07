Cancellate “Luci d’artista” a Salerno per le prossime festività natalizie

A stagione estiva inoltrata qualcuno già programma le prossime festività natalizie. La pandemia ha cambiato le abitudini di tutti noi ed anche il turismo e da riprogettare . Molti eventi sono stati annullati o rivisti. Il Palio di Siena per esempio che negli anni scorsi ha fomentato critiche da parte degli animalisti ma che ha attirato nel capoluogo toscano moltissimi turisti è stato cancellato.

Il Ravello Festival invece nella città della musica è incominciato in onore del grande maestro che tanto ha donato al cinema Ennio Morricone che ci ha lasciato nei giorni scorsi.

Un connubio perfetto la musica del maestro e lo scenario di Villa Rufolo.

Riguardo invece Salerno la notizia di oggi riguarda “Luci d’ artista” è la decisione della giunta comunale di Salerno di cancellare sospendere per quest anno la kermesse come scrive il quotidiano ” Le Cronache”. L’assessore alla cultura Antonia Willburger ritiene impensabile per ovvi motivi far confluire in città tanta gente come gli anni scorsi . Si progetta una nuova manifestazione in continuità con l’evento di Salerno per antonomasia .