Campione di arti marziali salva anziana in pericolo

Quando lo sport interviene in aiuto della società. E’ accaduto a Frignano, in provincia di Caserta, dove una anziana signora ha chiamato Francesco Di Chiara in preda al panico, perché un uomo stava bussando ripetutamente alla sua porta, cercando poi di forzarla per aprirla per rubare. Francesco di Chiara, campione di arti marziali, fortunatamente si trovava in zona per commissioni ed è accorso immediatamente in aiuto della donna. Il ladro, una volta visto Francesco, gli si è rivolto contro per aggredirlo ma il campione l’ha bloccato, immobilizzato ed ha chiamato i carabinieri. Di Chiara non è nuovo a questi episodi di salvataggio delle vite umane. Già in passato, come lui stesso afferma infatti: “mi è capitato diverse volte di trovarmi in situazioni del genere: ho sventato una rapina nel 2017 a mano armata e nel 2019 ho fermato un senegalese che aggrediva passanti e infastidiva carabinieri. Questo mio aiuto alla comunità ha anche ricevuto dei riconoscimenti. Infatti, ho ricevuto un encomio dal sindaco di Aversa, Alfonso Golia e dal sindaco di Frignano Gabriele Piatto. Sono felice – conclude – di poter essere un punto di riferimento per i cittadini”.