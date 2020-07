Campi estivi in Italia per i bambini, come e dove sono organizzati i summer camp nel 2020 ?

Sono sempre più numerose le famiglie che in estate scelgono di iscrivere i loro figli ad un centro estivo. Questa scelta non è dettata solo dall’esigenza di doversi organizzare per il lavoro, ma anche per offrire ai ragazzi e ai bambini l’opportunità di fare un’esperienza formativa e divertente insieme ai coetanei, in un ambiente sicuro e organizzato. Dallo sport alla vita all’aria aperta, dalla creatività all’apprendimento delle lingue le proposte per i campi estivi sono numerose e diversissime. C’è solo l’imbarazzo della scelta per orientarsi tra i campi estivi in Italia, che quest’anno possono anche essere pagati con il Bonus Baby Sitter e Campi Estivi messo a disposizione dal Decreto Rilancio per i genitori che lavorano e non hanno usufruito del congedo straordinario o di altre misure messe in campo a disposizione delle famiglie.

Campi estivi 2020, si faranno?

Con la ripresa delle attività lavorative dei genitori e la chiusura delle scuole metterò in campo 30 milioni attraverso bandi a sostegno di centri estivi e associazioni che dovranno essere progettati in sicurezza, insegnando modalità di gioco diverse, magari, se necessario, indossando dispositivi di sicurezza. Ciò richiederà più presenza di personale per poter lavorare in piccoli gruppi.

ha annunciato qualche settimana fa il ministro per la Famiglia Bonetti. E allora sì: i campi estivi si faranno, sia quelli diurni che quelli residenziali, a patto, però di rispettare precise norme anti Covd come:

mantenere e garantire il distanziamento sociale;

garantire un’adeguata presenza degli operatori e la proporzione tra operatori e bambini fissata dal Governo;

usare le mascherine nei luoghi chiusi,

fare preferibilmente attività all’aperto.

Centri estivi, quanto costano

Quest’anno assistiamo ad un aumento del prezzo del campo estivo pari a circa il 30%. Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, infatti, nel 2019 la spesa media per l’iscrizione di un ragazzo al centro estivo privato era di circa 672 euro al mese, mentre quest’anno sembra essere salita fino ad almeno 860 euro al mese.

A Milano e dintorni c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Campacavallo

Un campus dedicato alla scoperta delle arti circensi e alla cura dei cavalli e degli altri animali della fattoria. Il campus si svolge all’interno della cascina Campi, adiacente al parco di Trenno sotto un meraviglioso chapiteau da circo. Per bambini dai 6 ai 13 anni.

Info sul sito

Praticare il Futuro

Un’esperienza a stretto contatto con la natura e attività uniche: i bambini produrranno pane, marmellate, dentifricio, giocattoli lavoreranno nell’orto e in falegnameria, cureranno gli animali, faranno passeggiate ed esperimenti scientifici. Da giugno a settembre 2020. Per bambine/i da 2 a 4 anni e per ragazzini/e da 4 a 15 anni.

Info sul sito

Casa del Bosco

Passeggiate nel verde, giochi all’aperto, pittura ad acquerello, manipolazione della creta, tanti piccoli lavoretti manuali ed artistici al telaio, con la cartapesta, il sale, i burattini, il laboratorio di cucina ed ancora tanta musica, canti e danze, giochi, pic- nic ed una giornata in una piscina attrezzata all’aperto.

Info sul sito

Per chi ama la montagna le strutture afferenti al circuito dei Kinderheim offrono qualità e sicurezza. Non sono né alberghi né colonie, ma case di soggiorno per soli bambini che offrono la possibilità di una “prolungata permanenza al mare o in montagna, di allargare la cerchia familiare alla quale il bambino e’ abituato, mantenendo nel contempo un clima di calda familiarità”.

I Centri Estivi delle Scuole Primarie vengono organizzati presso le sedi scolastiche. Sono dotati di spazi all’aperto funzionali alle attività ludiche, sportive e di intrattenimento. Si possono iscrivere i bambini che frequentano le Scuole Primarie di Milano nell’anno scolastico 2019/2020; i bambini residenti a Milano che frequentano le Scuole Primarie dell’Hinterland milanese nell’anno scolastico 2019/2020. Info sul sito del Comune di Milano.

Per chi abita a Roma e dintorni ecco le proposte più interessanti.

Gruppo Archeologico Romano

Da oltre 40 anni offre la possibilità a bambini e ragazzi di cimentarsi in un campo archeologico. I piccoli archeologi saranno alle prese con lezioni, laboratori e attività di scavo. Non mancheranno i momenti di divertimento e socializzazione con sfide a squadre, giochi di abilità e quiz.

Info sul sito

Explora

Al Museo Explora i bambini sono divisi in 2 gruppi in base all’età. Il Campus è diviso per età, 3-6 e 6-11 anni, permettendo ai bambini di socializzare e sperimentare in attività specifiche pensate per le loro esigenze di apprendimento e prevede giochi, laboratori e animazioni che, coniugando creatività, manipolazione, educazione ambientale e divertimento, offrono un’esperienza completa e divertente a tutti i bambini, anche a quelli che scelgono di partecipare per un solo giorno. Il Campus di Explora offre un modo diverso di vedere le cose e il mondo circostante, valorizzando la creatività e la curiosità tipiche dei bambini.

Info sul sito

In Sicilia, sulle Madonie , stretto fra la Quacella e la Gola della Padella e nascosto fra i boschi di nocciolo di Polizzi Generosa, sorge il parco delle Madonie: un’area di dieci ettari, equidistante tra il mare di Cefalù ed i monti della stazione sciistica di Piano Battaglia, ed è teatro di numerose proposte per le vacanze dei ragazzi.

sulle , stretto fra la Quacella e la Gola della Padella e nascosto fra i boschi di nocciolo di Polizzi Generosa, sorge il parco delle Madonie: un’area di dieci ettari, equidistante tra il mare di Cefalù ed i monti della stazione sciistica di Piano Battaglia, ed è teatro di numerose proposte per le vacanze dei ragazzi. In Sardegna c’è Campo estivo Cagliari Summer Camp, dal 10 giugno a settembre 2019: beach soccer, beach volley, beach tennis, attività ludico-creative, baby dance, nuoto, pallanuoto, minisalvamento, miniapnea, minipinnato, e tanto altro. Presso lo Stabilimento balneare Golfo degli Angeli n. 4 Sesta Fermata Lungomare Poetto Cagliari. Per Info: 3478964497 3405765604 campoestivo.cagliari@gmail.com

Tante e proposte anche per chi abita a Napoli e dintorni.

Zoo di Napoli

Tante le attività di esplorazione, scoperta ed apprendimento che vedranno impegnati i bambini allo Zoo di Napoli.

Info sul sito

ESTER SUMMER CAMP

Solo 100 posti disponibili per il Centro Ester che organizza, dal 22 giugno 2020, l’ESTER SUMMER CAMP per 5 settimane di puro divertimento. Per bambini dai 4 ai 13 anni. Il programma si articolerà in attività sportive ed extra sportive in un ambiente sicuro ed altamente attrezzato. Info al numero 081 2552315.

Campi estivi WWF

I Campi estivi WWF sono un’opportunità di incontro, divertimento e formazione per i giovani. Attraverso l’esperienza sul campo, rappresentano anche un’occasione per sviluppare la propria sensibilità ambientale. Le proposte sono tantissime: al mare o in montagna, in un’Oasi WWF o in un agriturismo in campagna. Le possibilità sono diverse, per bambinid alle elementari alle medie, fino alle famiglie, con possibilità di campi residenziali e anche solo diurni.

Info sul sito

Da Pianeta Mamme