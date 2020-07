Campania, trasporti a Salerno e provincia: 5 nuovi autobus ibridi da agosto

Campania, Gruppo FS Italiane, metterà in circolazione 5 nuovi bus ibridi che andranno a potenziare la flotta impiegata sui servizi di trasporto urbano nel Comune di Salerno.

LA CONSEGNA – I veicoli IVECO modello Urbanway, lunghi 12 metri e a due porte, costituiscono un’altra tranche di consegna di un più ampio lotto assegnato con bando di gara indetto dall’Acamir e prevedono dotazioni volte ad incrementare il comfort dei passeggeri e dell’autista a bordo.

COMFORT E SERVIZI – Silenziosi, sostenibili e spaziosi. Diversi i vantaggi che caratterizzano questa tipologia di bus: capacità passeggeri ottimizzata, riduzione dei consumi del 25-30% in meno rispetto alla motorizzazione diesel, abbattimento della rumorosità e abbattimento delle emissioni atmosferiche (riduzione di 220 ton di CO2 in 8 anni e di 2 tonnellate di Nox in due anni).

SOSTENIBILITÀ – Proprio l’ultimo aspetto è uno dei punti cardine del progetto di rinnovamento dell’identità dell’azienda: l’obiettivo è creare un sistema di trasporto sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, garantendo un equilibrio tra le esigenze di efficienza economica, equità sociale, salute e qualità dell’ambiente, orientando la clientela verso un uso più assiduo e piacevole dei sistemi di trasporto pubblico.