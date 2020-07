Campania, solo tre persone positive al Covid: ecco il bollettino di oggi

Nel bollettino ordinario emesso dall’Unità di Crisi della Regione Campania, risultano nella giornata di oggi solamente 3 casi positivi al Covid-19, su 1.212 tamponi effettuati. Il totale dei positivi è 4.772 su 302.889 tampoli analizzati complessivamente. Nessun deceduto è stato registrato su un totale in quest’emergenza sanitaria di 432 morti sul territorio regionale.

Non si rilevano guariti, ma su 4.094 totali, anche se nel bollettino viene evidenziato che una persona già guarita è tornata positiva (di cui 4.094 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).