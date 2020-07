Campania – Salerno: i Sindacati chiedono di far rientrare l’Aeroporto di Salerno- Costa di Amalfi nel decreto semplificazione

In queste ore è in corso la discussione sul cosiddetto Decreto Semplificazione e sulle opere da sbloccare.

Non possiamo non rivolgere un appello appello al Ministro dei Trasporti affinché, tra queste opere, si possa far rientrare anche l’Aeroporto di Salerno- Costa di Amalfi dando così vita ad uno degli investimenti infrastrutturali più imponenti e strategici degli ultimi 30 anni per lo sviluppo dell’economia del nostro territorio.

Vogliamo ancora una volta ricordare a tutti che trattasi di un investimento con il quale si metteranno in moto, complessivamente, circa 400 milioni di euro tra finanziamenti pubblici e privati.

Lo sblocco di questa infrastruttura è assolutamente fondamentale per il futuro di Salerno e della Regione Campania.

I recenti dati sul lavoro diffusi dall’ISTAT destano molta preoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno.

Anche per questo e’ necessario portare compimento gli investimenti su infrastrutture strategiche come l’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, un’opera che sarà in grado di creare muova occupazione e nuova ricchezza per il territorio.

FILT CGIL CAMPANIA E SALERNO

AMEDEO D’ALESSIO – GERARDO ARPINO.