Campania. I Comuni di Gesualdo (AV) e Conca (CE) in lizza per ricevere il riconoscimento “Ok Comune – Post Covid, Avanti Turismo”

CAMPANIA: I COMUNI DI GESUALDO (AV) E CONCA DELLA CAMPANIA (CE) IN LIZZA PER RICEVERE IL RICONOSCIMENTO “OK Comune – Post Covid, Avanti Turismo”

PRIME DUE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CHE HANNO MOSTRATO INTERESSE VERSO IL PROGETTO CODACONS PER RILANCIARE IL TURISMO

I comuni di Gesualdo (Av) e Conca della Campania (Ce) sono in lizza per ricevere il riconoscimento del Codacons “OK Comune – Post Covid, Avanti Turismo”, pensato dall’associazione per sostenere il turismo nei comuni con meno di 5000 abitanti.

Le due amministrazioni hanno preso infatti contatti con il Codacons per ottenere il sigillo che l’associazione assegnerà quest’anno ai comuni che, in tema di Covid-19, si sono distinti per la sensibilità e l’impegno concreto per il rilancio del proprio territorio e per essersi adeguati alle prescrizioni, preservando la salute dei propri cittadini e il rilancio del turismo locale, contribuendo così alla ripresa economica di tutta la comunità.