Campania. De Luca annuncia il bando da 91 milioni di euro per le imprese.

«La Regione Campania darà via ad un bando da 91 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi di imprese che impiegano nel territorio risorse che vanno da un minimo di 500mila a 3 milioni di euro». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento a Napoli alla terza edizione di Industria Felix.

Il contributo della Regione a fondo perduto sarà pari al 30% dell’investimento e ci sarà la possibilità di usare le garanzie della Regione per avere credito da parte delle banche.

«Diamo la possibilità alle imprese che fanno investimenti da 500.000 a 3 milioni di euro per avere un contributo a fondo perduto da parte della Regione di quasi il 30% dell’investimento e di poter usare le garanzie della Regione per avere il credito da parte delle banche. Cerchiamo cioè di affrontare una delle criticità che hanno le le industrie della nostra Regione, il costo del denaro. Un investimento importante, quasi cento milioni di euro che serviranno a rilanciare gli investimenti in Campania».