Estate guastata in Italia da luglio , ma si salva la Costiera amalfitana e sorrentina . Dalle previsioni di meteo.it si parla di estate guastata a luglio e alterna anche ad agosto, questo ha preoccupato anche noi di Positanonews, che ci occupiamo delle coste della Campania dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento e il Cilento e in generale delle province di Salerno e Napoli.

Dopo il coronavirus covid-19 ci mancava solo questo, però abbiamo analizzato nel dettaglio le previsioni sulla Costiera amalfitana e Penisola sorrentina con Capri e i Monti Lattari con Agerola che seguiamo in modo particolare .

Cosa dice meteo.it ? Nei prossimi giorni l’estate verrà guastata dall’arrivo di impulsi instabili in discesa dal Nord Europa con nuove piogge e temporali. Queste particolari condizioni meteorologiche potrebbero condizionare anche il resto del mese in corso, ma anche il prossimo agosto.

Però, per fortuna, come abbiamo detto, questo non toccherà la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, anzi porterà un pò di fresco e mare questo week end, ma le temperature rimarrano alte con tanto di sole.

Facciamo dunque il punto della situazione per capire cosa dicono le ultime proiezioni sul medio e lungo periodo per quanto riguarda questa complicata stagione estiva.

Le prime settimane del mese di luglio saranno condizionate da un flusso atlantico sempre più invadente, specie sulle regioni del Centro-Nord, con il rischio, a più riprese, di rovesci anche a carattere temporalesco; la prima di queste fasi instabili avrà luogo già nel corso del prossimo WEEKEND.

Qualcosa quindi sta andando storto rispetto agli ultimi anni, quando l’anticiclone africano riusciva ad impadronirsi del Mediterraneo centrale, proteggendolo da qualsivoglia irruzione fresca e instabile. Insomma, questa ferita nella fase iniziale della stagione estiva è un duro colpo per il nostro Paese e per l’alta pressione non sarà agevole ricucirla in fretta.

Secondo le ultime tendenze a lungo termine del Centro Europeo, pure il mese di agosto potrebbe dimostrarsi particolarmente fragile, in balìa di molteplici situazioni di instabilità sul nostro Paese, con ondate di caldo che certamente ci saranno, ma che verosimilmente saranno poche e non di lunga durata.

La motivazione di queste anomalie risiede nelle particolari disposizione bariche rispetto al passato, con la maggior ingerenza dell’anticiclone delle Azzorre a dispetto di quello subtropicale in arrivo dal Nord Africa.

La stagione estiva, in poche parole, potrebbe risultare abbastanza movimentata con l’alternanza di brevi ondate di caldo interrotte da break temporaleschi che, localmente, potrebbero risultare anche piuttosto intensi, con grandinate e forti raffiche di vento.

