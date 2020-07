Calcio. Xavi Hernandez, ex centrocampista del Barcellona positivo al Coronavirus

L’ex centrocampista del Barcellona ed attuale allenatore dell’Al Sadd, Xavi Hernandez ha annunciato la propria positività al Covid-19. In un tweet della società, Xavi ha spiegato: “oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno in campo. David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico. Qualche giorno fa sono risultato positivo all’ultimo test COVID19. Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto chiaro. Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto ansioso di tornare alla mia routine quotidiana e di lavorare. Statemi bene e ci vediamo presto in campo”.