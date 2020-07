Calcio. Ultima giornata di campionato per la Juve Stabia. Ecco la lista di convocati

Al termine dell’allenamento di rifinitura, svolto questo pomeriggio presso lo Stadio “Romeo Menti”, il tecnico Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 24 calciatori convocati per il match Cosenza – Juve Stabia, valevole per la 38^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, venerdì 31 luglio 2020, con inizio alle ore 21 presso lo Stadio ”San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza

Portieri: Provedel, Russo.

Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Troest, Vitiello.

Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla.

Attaccanti: Bifulco, Canotto, Cisse, Di Mariano, Elia, Forte, Melara, Rossi

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

S.S. Juve Stabia