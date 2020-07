Ecco i sorteggi della Champions League, valevoli per i Quarti di Finale e le Semifinali, da giocare tutte in gara unica a Lisbona in questo format inedito.

Quarti di Finale:

Real Madrid – Man City – Lione – Juventus;

Lipsia – Atletico Madrid;

Napoli – Barcellona – Chelsea – Bayern Monaco

Atalanta – Paris S G

Semifinali:

Vinc. Gara 1 – Vinc. Gara 3

Vinc. Gara 2 – Vinc. Gara 4