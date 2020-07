Calcio. Sorrento – Cappiello: “la storia continua con motivazioni ed entusiasmo”

Il Sorrento si prepara a ripartire, la dirigenza rossonera è al lavoro per allestire l’organico e per delineare obiettivi e ambizioni per la nuova stagione. Non manca qualche novità e a comunicarla è direttamente dal presidente del sodalizio costiero, Giuseppe Cappiello: “Siamo pronti a ripartire sempre con la solita voglia e passione infinita, forti dello straordinario campionato disputato fino alla sospensione, ma con la consapevolezza che ci ritroviamo in un momento storico unico per la Penisola Sorrentina e non solo. Di riflesso anche il progetto rossonero si adeguerà alla realtà e ci ritroviamo ora costretti a mettere un limite alle grandi ambizioni, auspicabili dopo una stagione vissuta da protagonisti con ampio merito. Pertanto dobbiamo comunicare che il tecnico Enzo Maiuri non guiderà la prima squadra per la prossima stagione, una scelta presa in comune accordo e a malincuore da entrambi, è un tecnico ambizioso, preparato e che ha contribuito alla nostra crescita negli ultimi due anni. Ci auguriamo di poter riprendere in futuro un discorso lasciato in sospeso”.

LINEA SOCIETARIA “La nostra politica non cambierà di una virgola: sostenibilità, serietà, rispetto e forte senso di appartenenza. Il futuro del Sorrento deve essere garantito ed il rigore economico è una priorità, ringraziamo infinitamente i nostri partner che non hanno fatto mancare il loro sostegno nonostante le dolorose conseguenze di questa crisi economica, affidandoci comunque un budget importante che impiegheremo in maniera efficiente con il massimo dell’impegno. Nonostante le difficoltà del momento, riusciremo quindi a dare continuità alla storia rossonera ed è già un buon risultato. Il ritorno nei professionisti per ora resta un sogno ancora da cullare, con la solita onestà e trasparenza che sono alla base della nostra linea societaria”.