Calcio. Sopralluogo della Commissione Infrastrutture per la Lega Pro al Giraud del Savoia

La Commissione Infrastrutture per la Lega Pro, su richiesta del sindaco Ascione, si è presentata alla stadio Giraud del Savoia, ieri pomeriggio, per verificare i lavori da fare nel caso del ripescaggio che vedrebbe la squadra iscriversi in serie C. Le parole del primo cittadino: “Mi ritengo molto soddisfatto dell’incontro avuto con il dott. Greco in rappresentanza della Commissione Infrastrutture Lega Pro. Con me il dirigente dell’Utc Nunzio Ariano che ha preso nota dei criteri necessari affinché lo stadio possa ospitare le gare del Savoia nel caso di un suo ripescaggio in serie C. In considerazione che le squadre ripescate non saranno soggette a deroghe per quanto attiene all’adeguamento dello stadio, il tutto dovrebbe essere perfezionato entro il 20 di agosto affinché il Savoia possa iscriversi al Campionato di serie C”.