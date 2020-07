Calcio. Serie A – Alle 19:30 c’è Bologna-Napoli, 8 cambi per Gattuso. Ecco le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Napoli: Gattuso rivoluziona la squadra vista col Milan con 8 cambi di formazione. In porta ritorna Alex Meret. Tandem difensivo formato da Maksimovic e Manolas, ai loro lati ci saranno a destra Di Lorenzo, a sinistra Hysaj. A centrocampo torna in cabina di regia Demme. Turno di riposo per Fabian, al suo posto Elmas, a completare il reparto Zielinski. In avanti tridente inedito formato da Politano, Milik e Lozano. Mihajlovic deve fare a meno dell’infortunato Bani, al suo posto spostato come difensore centrale Tomiyasu. A centrocampo agiranno Soriano, Medel e Dominguez. In avanti riposa Orsolini, al suo posto Skov Olsen. Palacio e Barrow a completare il tridente offensivo.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Kreici; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj: Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso.