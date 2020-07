Stamane il sindaco di Sant’Agnello, Pergiorgio Sagristani, si è recato al campo di calcio per verificare lo stato dei lavori: “Continuano i lavori di messa in sicurezza con cuscini antitrauma del campo di viale dei Pini e di manutenzione del campo di via dell’Edera, chiusi per l’ emergenza da Covid 19 per finalmente poterli riaprire in massima sicurezza per i nostri ragazzi!”.