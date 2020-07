Si attende solo l’ufficialità ma è certo che il prossimo allenatore del Savoia sarà un ex azzurro. Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli e della Reggina, sarà alla guida dei biancoscudati torresi che da poco hanno ufficializzato il nuovo DS Carlo Musa. L’investitura del futuro allenatore potrebbe arrivare nel corso della giornata di oggi mentre nei prossimi giorni Aronica si farà vedere in città.