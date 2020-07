Calcio. Questa sera alle 21 Juve Stabia-Cremonese. Ecco i convocati della squadra delle Vespe

In vista della partita di questa sera al Menti in cui sarà vietato sbagliare per la Juve Stabia, onde evitare la retrocessione in serie C, mister Fabio Caserta ha reso nota la lista dei 23 calciatori convocati per il match. Rientra Di Mariano, indisponibile Elia.

Portieri: Provedel, Russo

Difensori: Allievi, Fazio, Germoni, Ricci, Tonucci, Troest, Vitiello.

Centrocampisti: Addae, Calò, Calvano, Izco, Mallamo, Mastalli, Mezavilla.

Attaccanti: Bifulco, Canotto, Cisse, Di Mariano, Forte, Melara, Rossi.