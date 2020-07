In serie B, dopo il Benevento promosso con molte giornate di anticipo in serie A, arriva l’ufficialità anche del Crotone che, con la vittoria contro il Livorno (retrocesso matematicamente in serie C) per 5-1, raggiunge la serie massima. In serie A, invece, nel pomeriggio è arrivata la sconfitta del Brescia contro il Parma che manda i lombardi in serie cadetta insieme alla Spal.