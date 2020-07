Calcio. Problemi per lo stadio liguori della Turris. Certificazioni da presentare per il 29 luglio

La gioia del passaggio in serie C della Turris sembra essere offuscato da qualche insidia di non poco conto: le certificazioni per lo stadio Amerigo Liguori. A lavori ormai completati, mancano le certificazioni del manto erboso sintetico, dell’impianto di illuminazione, la definizione delle soluzioni per la separazione strutturale delle tifoserie, l’implementazione dei ticket nominativi, l’installazione di palmare o tornelli per l’accesso allo stadio. Il tutto poi da presentare per il 29 luglio, massimo per il 5 agosto con una mora di 10mila euro e l’autorizzazione alla deroga.