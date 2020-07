Calcio. Problemi allo stadio Liguori, appello del presidente Colantonio

A seguito delle serie problematiche che riguardano lo stadio Liguori, Antonio Colantonio, presidente della Turris, rivolge un appello ad istituzioni e club della regione Campania, in quanto si vede costretto a dover cercare un’altra “casa” che dovrà ospitare i corallini “A fronte di qualche rifiuto preventivo già incassato, legato a problematiche solo potenziali e a forme di rivalità oramai lontane nel tempo, auspico che innanzitutto tra le società di calcio campane prevalgano spirito di collaborazione e lealtà sportiva. Oggi chiediamo noi provvisoriamente una mano che, domani, saremo pronti a tendere alle nostre consorelle. Basti pensare che, nella stagione 1989- ’90, Torre del Greco ospitò le partite interne del Savoia. Proprio con i nostri cugini di Torre Annunziata spero, anzi, di disputare presto un derby in serie C a porte aperte. Ora che però, a maggior ragione, siamo purtroppo costretti a convivere con limitazioni nell’accesso dei tifosi allo stadio per il rispetto dei protocolli sanitari, mi aspetto buon senso e collaborazione anche da parte degli organi preposti alla pubblica sicurezza nel non ostacolare eventuali soluzioni che dovessero portare la Turris a chiedere ospitalità, in via del tutto temporanea, ad altre città della regione”.