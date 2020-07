Calcio. Primo acquisto del Napoli Femminile: il difensore centrale Federica Di Criscio

Primo colpo per la Serie A da parte del presidente Carlino e del Ds Gianni D’Ingeo: arriva dalla Roma Federica Di Criscio. Le ambizioni del Napoli Femminile continuano ad essere grandi e ci si attende uno scoppiettante mercato. Ecco il comunicato del club: “Federica Di Criscio, 27 anni, difensore centrale proveniente dalla A.S. Roma, è il primo innesto del Napoli Femminile per la stagione 2020-2021 che vedrà le azzurre disputare il campionato di Serie A. L’azzurro, quello della Nazionale, la Di Criscio, abruzzese di Lanciano, lo ha vestito per ben 25 volte. Nel suo palmares figurano lo scudetto vinto nel 2015 con il Verona AGSM e la Supercoppa italiana alzata con il Brescia nel 2017. Oltre 200 le presenze in Serie A, 18 le gare disputate in Champions League. Adesso l’approdo a Napoli per una nuova avventura. Benvenuta, Federica!”.