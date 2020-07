L’Avellino ha scelto l’allenatore per la prossima stagione: Piero Braglia. Questo il comunicato ufficiale del club: “L’Us Avellino comunica di aver confermato Salvatore Di Somma come responsabile dell’area tecnica per la stagione 2020/2021. Di concerto con la società, è stato individuato in Piero Braglia il nuovo tecnico dell’Us Avellino”.