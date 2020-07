Calcio. Napoli Femminile da domani in ritiro a Castel Di Sangro

Il Napoli Femminile da domani andrà in ritiro a Castel di Sangro. Ecco le parole del Presidente Carlino: “Cara SSC Napoli, noi ci portiamo avanti”. All’hotel Luis, ci saranno le sue ragazze che preparano il prossimo campionato di Serie A. “Saliamo in Abruzzo per il secondo anno e siamo doppiamente felici di farlo. Ci siamo trovati benissimo dal punto di vista logistico ed organizzativo, abbiamo potuto godere di strutture all’avanguardia e poi consideriamo Castel di Sangro benaugurante in virtù del fatto che da lì è partita la nostra scalata alla Serie A”. Oggi il “gruppo squadra” si è sottoposto alla prima serie di tamponi ed esami sierologici come da protocollo. Domani le ragazze di mister Marino partiranno per raggiungere appunto il ritiro di Castel di Sangro, che terminerà il 27 luglio (il 28 è prevista a Napoli la presentazione della squadra)”.