Non perde occasione per dimostrare il suo amore per Napoli e per il Napoli. Ciro Dries Mertens, sui social, ha pubblicato un post in cui dice: Io amo davvero ciò che faccio. So che ogni carriera è fugace e ci saranno momenti in cui non avrò le opportunità che sto ricevendo in questo momento, quindi ne sto godendo appieno e mi sto divertendo in ogni istante!”.