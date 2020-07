Calcio. Mister Maiuri lascia il Sorrento

Giorni di riflessioni, giorni di attese, ma alla fine si è arrivati ad una conclusione: mister Maiuri lascia il Sorrento. A confermarlo è lo stesso tecnico tarantino: “Non resterò al Sorrento, una decisione sofferta, ho voluto aspettare ma purtroppo non possiamo continuare a viaggiare insieme”. In attesa dell’ufficialità da parte della società, si pensa al sostituto che potrebbe essere Luca Fusco in attesa di una chance, la seconda dopo la Paganese, per mettersi in mostra.